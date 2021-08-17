Музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На 80-летнего музыканта Боба Дилана подала в суд женщина, которая утверждает, что легенда американского рока и фолка изнасиловал ее почти 60 лет назад, когда ей было 12 лет. Об этом сообщает по данным NBC News.
Детали
На прошлой неделе в суд Нью-Йорка женщина, которая назвала себя только как JC, подала иск, в котором утверждает, что музыкант изнасиловал ее в 1965 году. Тогда Дилану было 24 года, а женщине - 12.
В исковом заявлении говорится, что Дилан использовал свой статус музыканта, давал девушке алкоголь и наркотики, многократно насиловал ее и бил. Согласно иску, насилия происходили в апреле и мае 1965 года в квартире Дилана на Манхэттене и в нью-йоркском отеле Chelsea. Представитель Дилана заявил, что заявление 56-летней давности не является действительным, он решительно будет защищать музыканта.
Истец отметила, что Дилан нанес ей серьезную психологическую травму. Она требует возмещения ущерба.
Напомним
В прошлом году суд Нью-Йорка приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна до 23 лет тюремного заключения по обвинению в насильственных действиях сексуального характера.