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Музиканта Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дитини

Музиканта Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. На 80-річного музиканта Боба Ділана подала в суд жінка, яка стверджує, що легенда американського року й фолку зґвалтував її майже 60 років тому, коли їй було 12 років. Про це повідомляє УНН за даними NBC News.

Деталі

Минулого тижня у суд Нью-Йорка жінка, яку найменовано лише як JC, подала позов, в якому стверджує, що музикант зґвалтував її 1965 року. Тоді Ділану було 24 роки, а жінці – 12.

У позовній заяві йдеться про те, що Ділан використав свій статус музиканта, давав дівчині алкоголь і наркотики, багаторазово ґвалтував її та бив. Згідно з позовом, насилля відбувалося у квітні і травні 1965 року у квартирі Ділана на Манхеттені та в нью-йоркському готелі Chelsea. Представник Ділана заявив, що заява 56-річної давнини не є дійсною, він рішуче захищатиме музиканта.

Позивач зазначила, що Ділан завдав їй серйозної психологічної травми. Вона вимагає відшкодування збитку.

Нагадаємо

Минулого року суд Нью-Йорка засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

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