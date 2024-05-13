Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

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Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку - руководитель полиции Харьковщины
Волчанск в Харьковской области превращается в Бахмут или Марьинку из-за интенсивных российских обстрелов и большого количества управляемых авиабомб, которые сбрасываются на город, разрушая здания и нанося значительный ущерб.
Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов
Из-за российских обстрелов из Волчанска нужно эвакуировать еще около 200 человек. Украинские защитники сдерживают врага на подступах к городу.