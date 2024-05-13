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Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Київ • УНН

 • 41650 перегляди

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на цю посаду Олега Луговського.

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України

- йдеться в указі Зеленського.

Іншим указом Зеленський призначив Олега Луговського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України.  

Нагадаємо

В березні 2024 року Президент України Володимир Зеленський змінив очільника Служби зовнішньої розвідки України, призначивши на посаду Олега Іващенка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
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