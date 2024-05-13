Зеленський змінив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на цю посаду Олега Луговського.
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України
Іншим указом Зеленський призначив Олега Луговського заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України.
Нагадаємо
В березні 2024 року Президент України Володимир Зеленський змінив очільника Служби зовнішньої розвідки України, призначивши на посаду Олега Іващенка.