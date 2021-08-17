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Янукович написал обращение ко Дню Независимости: вспомнил о соседстве с РФ

Янукович написал обращение ко Дню Независимости: вспомнил о соседстве с РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию во время Революции Достоинства, написал обращение к украинцам в преддверии празднования 30-летия независимости Украины. Обращение в Facebook опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, передает УНН.

Детали

“Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России... По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней”, - отметил Янукович.

Янукович также считает, что украинский народ "жил лучше".

Добавим

Виктор Янукович сбежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас президент беглый скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. Вину свою он отрицает.

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