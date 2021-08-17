Янукович написал обращение ко Дню Независимости: вспомнил о соседстве с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию во время Революции Достоинства, написал обращение к украинцам в преддверии празднования 30-летия независимости Украины. Обращение в Facebook опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир, передает УНН.
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“Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России... По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней”, - отметил Янукович.
Янукович также считает, что украинский народ "жил лучше".
Добавим
Виктор Янукович сбежал из Украины зимой 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас президент беглый скрывается за границей, в России. Ему инкриминируют ряд преступлений, в том числе государственную измену. Вину свою он отрицает.