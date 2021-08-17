Янукович написав звернення до Дня Незалежності: згадав про сусідство з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, який втік до Росії під час Революції Гідності, написав звернення до українців напередодні святкування 30-річчя незалежності України. Звернення в Facebook опублікував прессекретар Януковича Юрій Кірасир, передає УНН.
Деталі
"Не так давно перший президент України Леонід Кравчук заявив, що найбільшою своєю помилкою він вважає те, що вірив Росії... На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіру до Росії, а відмова від добросусідства з нею", - зазначив зокрема у зверненні Янукович.
Янукович також вважає, що український народ "жив краще".
Додамо
Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час Євромайдану. Зараз президент-утікач ховається за кордоном, у Росії. Йому інкримінують низку злочинів, у тому числі державну зраду. Провину свою він заперечує.