У Кабулі жінки провели першу акцію протесту проти політики талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Мешканки столиці Афганістану Кабула провели першу акцію протесту за свої права з моменту захоплення міста силами “Талібану”. Про це повідомив журналіста NBC Річард Енгель у Twitter, передає УНН.
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“Відважні афганські жінки протестують за свої права в Кабулі”, — написав Енгель.
Він повідомив, що на плакатах учасників акції написано: “Робота, освіта та участь у політичному житті — право кожної жінки”.
За даними ЗМІ, акція проходить в районі Вазір Акбар Хан, де розташована велика частина державних установ.
Доповнення
За часів правління “Талібану” між 1996 і 2001 роками жінки не могли працювати, дівчаткам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам доводилося прикривати обличчя і супроводжуватися родичем-чоловіком, якщо вони хотіли вийти з дому.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.
Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021