У Кабулі жінки провели першу акцію протесту проти політики талібів

Цитата

“Відважні афганські жінки протестують за свої права в Кабулі”, — написав Енгель.

Він повідомив, що на плакатах учасників акції написано: “Робота, освіта та участь у політичному житті — право кожної жінки”.

За даними ЗМІ, акція проходить в районі Вазір Акбар Хан, де розташована велика частина державних установ.

Доповнення

За часів правління “Талібану” між 1996 і 2001 роками жінки не могли працювати, дівчаткам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам доводилося прикривати обличчя і супроводжуватися родичем-чоловіком, якщо вони хотіли вийти з дому.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp

— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021