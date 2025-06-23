У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин"
Київ • УНН
У Києві тимчасово зачинено один із виходів зі станції метро "Святошин" через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки 23 червня. Решта входів і виходів станції працюють у звичному режимі, функціонування метрополітену без змін.
У Києві, тимчасово зачинено один з виходів зі станції метро "Святошин" – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту. Про це вранці понеділка, 23 червня повідомила Київська міська держава адміністрація (КМДА) передає УНН.
Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту
У КМДА уточнили, що решта входів і виходів працюють у штатному режимі, змін у графіку роботи станції немає - метро функціонує без перебоїв.
"Просимо пасажирів користуватись доступними виходами та дотримуватись вказівок персоналу", - зазначили в Київськїй міській державній адміністрації.
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В ніч проти 23 червня росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин".
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