В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин"
Киев • УНН
В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин" из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеской атаки 23 июня. Остальные входы и выходы станции работают в обычном режиме, функционирование метрополитена без изменений.
В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин" – на Чернобаевскую площадь (Героев Бреста), в сторону моста. Об этом утром в понедельник, 23 июня, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.
В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Временно закрыт выход № 8 – на Чернобаевскую площадь (Героев Бреста) в сторону моста
В КГГА уточнили, что остальные входы и выходы работают в штатном режиме, изменений в графике работы станции нет - метро функционирует без перебоев.
"Просим пассажиров пользоваться доступными выходами и соблюдать указания персонала", - отметили в Киевской городской государственной администрации.
Напомним
В ночь на 23 июня Россия совершила комбинированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".
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