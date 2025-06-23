В Киеве временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин" – на Чернобаевскую площадь (Героев Бреста), в сторону моста. Об этом утром в понедельник, 23 июня, сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передает УНН.

В результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Временно закрыт выход № 8 – на Чернобаевскую площадь (Героев Бреста) в сторону моста - говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что остальные входы и выходы работают в штатном режиме, изменений в графике работы станции нет - метро функционирует без перебоев.

"Просим пассажиров пользоваться доступными выходами и соблюдать указания персонала", - отметили в Киевской городской государственной администрации.

Напомним

В ночь на 23 июня Россия совершила комбинированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".

россия атаковала Киев "Шахедами" и баллистикой: 5 пострадавших, последствия обстрела зафиксированы в семи районах города