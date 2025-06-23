Під час атаки Києва пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин"

В ніч проти 23 червня росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію - зупинку - йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Ткаченко зазначив, що стиль росіян незмінний. Вони б'ють, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів.

"Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів — це російський стиль. Тим часом є загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Залишайтеся в укриттях!" - додав чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є постраждалі.