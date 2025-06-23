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Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"

Киев • УНН

 • 2172 просмотра

Во время ночной атаки на Киев был поврежден выход со станции метро "Святошин" и прилегающая территория. Два человека пострадали, но госпитализация не потребовалась.

Во время атаки Киева поврежден выход со станции метро "Святошин"

В ночь на 23 июня россия осуществила комбинированную атаку на Киев. Вследствие вражеского обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин". Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория - остановка

- говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Ткаченко отметил, что стиль россиян неизменен. Они бьют, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов.

"Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий — это российский стиль. Тем временем есть угроза применения врагом ракетного вооружения. Оставайтесь в укрытиях!" - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 23 июня российские оккупационные войска осуществили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Возникли пожары, есть пострадавшие.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Киев
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