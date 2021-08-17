В Кабуле женщины провели первую акцию протеста против политики талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Жительницы столицы Афганистана Кабула провели первую акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана". Об этом сообщил журналиста NBC Ричард Энгель в Twitter, передает УНН.
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“Отважные афганские женщины протестуют за свои права в Кабуле”, — написал Энгель.
Он сообщил, что на плакатах участников акции написано: “Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины”.
По данным СМИ, акция проходит в районе Вазир Акбар Хан, где расположена большая часть государственных учреждений.
Дополнение
Во времена правления “Талибана” между 1996 и 2001 годами женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам приходилось прикрывать лицо и сопровождаться родственником-мужчиной, если они хотели выйти из дома.
Что было раньше
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.
Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right ” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021