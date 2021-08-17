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В Кабуле женщины провели первую акцию протеста против политики талибов

В Кабуле женщины провели первую акцию протеста против политики талибов

Киев  •  УНН

 • 16132 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Жительницы столицы Афганистана Кабула провели первую акцию протеста за свои права с момента захвата города силами "Талибана". Об этом сообщил журналиста NBC Ричард Энгель в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Отважные афганские женщины протестуют за свои права в Кабуле”, — написал Энгель.

Он сообщил, что на плакатах участников акции написано: “Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины”.

По данным СМИ, акция проходит в районе Вазир Акбар Хан, где расположена большая часть государственных учреждений.

Дополнение

Во времена правления “Талибана” между 1996 и 2001 годами женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам приходилось прикрывать лицо и сопровождаться родственником-мужчиной, если они хотели выйти из дома.

Что было раньше

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right ” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp

— Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021

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