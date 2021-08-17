В Украине 14% взрослого населения получили одну дозу вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Украине 14% взрослого населения сделали первую прививку от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook после селекторного совещания с регионами по темпам вакцинации, передает УНН.
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“Вакцинационная кампания наращивает темпы и в ближайшее время должны выйти на мощности, которые близки к максимальным. Каждую неделю мы вакцинируем больше, чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины”, — написал Ляшко.
По его словам, в Ивано-Франковской области худшая из всех 25 регионов ситуация по охвату вакцинацией.
Дополнение
С начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу — 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 584 403 прививки.
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения.
Сейчас прививка проводится четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).
Напомним, Кабинет министров Украины обновил Национальный план вакцинации против COVID-19 до 31 декабря 2021 года. С сентября в Украине должны делать более 8 млн прививок ежемесячно.