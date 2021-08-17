В Україні 14% дорослого населення отримали одну дозу вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні 14% дорослого населення зробили перше щеплення від COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook після селекторної наради із регіонами щодо темпів вакцинації, передає УНН.
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“Вакцинальна кампанія нарощує темпи і найближчим часом маємо вийти на потужності, які близькі до максимальних. Кожного тижня ми вакцинуємо більше, ніж за попередній. Наразі 14% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини”, — написав Ляшко.
За його словами, в Івано-Франківській області найгірша з-поміж усіх 25 регіонів ситуація по охопленню вакцинацією.
Доповнення
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей, з них отримали одну дозу — 4 793 098 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 584 403 щеплення.
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Ляшко повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення.
Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив Національний план вакцинації проти COVID-19 до 31 грудня 2021 року. З вересня в Україні мають робити понад 8 млн щеплень щомісяця.