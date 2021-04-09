Ляшко: МОЗ хоче вакцинувати 70% дорослого населення України до кінця року

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“Коли ми говоримо про те, що нам поставлена ​​задача до кінця 2021 року вакцинувати 70%, ми повинні зробити все, щоб це зробити. Зараз у нас квітень, ми розуміємо, що потрібно робити близько 6 млн щеплень на місяць, 220 (тисяч) на добу, без вихідних, для того, щоб забезпечити виконання цього плану. Є кілька змінних, які будуть впливати на виконання. Перша змінна — наявність вакцин. Їх має бути як мінімум мільйон, щоб ми могли задіяти всі наші ресурси медсистема. І поставки повинні бути ритмічними, без збоїв”, — сказав він.

Деталі

Також, на думку Ляшка, потрібно вмовляти людей погодитися на щеплення.

“Друга складова — люди повинні прийти вакцинуватися. З 70% в середньому 50% зараз бажають вакцинуватися, 20% ми повинні запросити. Ми повинні їх переконати за цей період часу. Треба йти в групи в соцмережах, переконувати, ми зараз працюємо з ВООЗ і ЮНІСЕФ для того, щоб ще раз розповісти про всі потенційні переваги вакцинації над перенесенням хвороби.

Звертаюся до глядачів: як тільки буде можливість зробити щеплення, зробіть, не віддавайте перевагу імунобіологічним препаратам, які є в доступі. Ніяких додаткових аналізів робити не потрібно, тільки якщо у лікаря є підстави”, — сказав він.

Ляшко відповів, чи є несприятливі події після імунізації.

“Так, є, ми про це говорили і будемо говорити. Зараз в Україні це 0,3% від усіх ін’єкцій, які були зроблені, близько 800 подій після імунізацій. Чи будуть вони надалі? Так. Але позитив і тяжкість перебігу хвороби в випадку інфікування після вакцинації непорівнянні з тими несприятливими подіями, які можуть виникнути в день ін’єкції, в місці ін’єкції або через певний час. Від цього не вмирають”, — сказав він.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 35 962 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.