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Ляшко: Минздрав хочет вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца года

Ляшко: Минздрав хочет вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца года

Киев  •  УНН

 • 20539 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство здравоохранения планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Каким образом это будет выполнено, рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Цитата

“Когда мы говорим о том, что нам поставлена ​​задача до конца 2021 года вакцинировать 70%, мы должны сделать все, чтобы это сделать. Сейчас у нас апрель, мы понимаем, что нужно делать около 6 млн прививок в месяц, 220 (тысяч) в сутки, без выходных, для того, чтобы обеспечить выполнение этого плана. Есть несколько переменных, которые будут влиять на исполнение. Первая переменная — наличие вакцин. Их должно быть как минимум миллион, чтобы мы могли задействовать все наши ресурсы Медсистема. И поставки должны быть ритмичными, без сбоев”, — сказал он.

Детали

Также, по мнению Ляшко, нужно уговаривать людей согласиться на прививку.

“Вторая составляющая — люди должны прийти вакцинироваться. С 70% в среднем 50% сейчас хотят вакцинироваться, 20% мы должны пригласить. Мы должны их убедить за это время. Надо идти в группы в соцсетях, убеждать, мы сейчас работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ для того, чтобы еще раз рассказать обо всех потенциальных преимуществах вакцинации над переносом болезни.

Обращаюсь к зрителям: как только будет возможность сделать прививку, сделайте, не отдавайте предпочтение иммунобиологических препаратов, которые есть в доступе. Никаких дополнительных анализов делать не нужно, только если у врача есть основания”, — сказал он.

Ляшко ответил, являются неблагоприятные события после иммунизации.

“Да, есть, мы об этом говорили и будем говорить. Сейчас в Украине это 0,3% от всех инъекций, которые были сделаны, около 800 событий после иммунизаций. Будут ли они в дальнейшем? Да. Но позитив и тяжесть течения болезни в случае инфицирования после вакцинации несравнимы с теми неблагоприятными событиями, которые могут возникнуть в день инъекции, в месте инъекции или через определенное время. От этого не умирают”, — сказал он.

Общая ситуация

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 803 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 962 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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