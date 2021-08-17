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Верещук прокомментировала события в Афганистане

Верещук прокомментировала события в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 28824 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов объяснила, какие главные уроки мы должны извлечь из событий в Афганистане, передает УНН.

Цитата

“Я думаю, что первое это то, что мы должны защищать себя сами. Рассчитывать на союзничество, на все, что будет написано на бумаге и даже, возможно, сделано в форме каких-то проектов, программ, поддержки — это хорошо, но своя армия, обороноспособность, оборонное сознание важнее. Каждый должен помнить, что победа это дело нас всех”, — прокомментировала она.

Верещук указывает, что власти Афганистана за 20 лет получили существенную финансовую поддержку от США, но обороноспособной армии так и не создали.

“Мне кажется, что правительство Афганистана не до конца осознало те возможности и инструменты, которые давала, например, поддержка США. Ведь они получили несравненно больше и вооружения, и техники. И если мы говорим о деньгах, которые были выделены, это более триллиона долларов за эти 20 лет именно на обороноспособность, повышение их способности. И что мы увидели? Мы увидели армию, которой нет”, — подчеркнула она.

В контексте

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Напомним, в вторник, 17 августе талибы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане и призвали их вернуться к работе, через два дня после прихода к власти после молниеносного наступления в стране, завершился взятием Кабула.

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