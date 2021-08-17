Верещук прокоментувала події в Афганістані

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“Я думаю, що перше це те, що ми повинні захищати себе самі. Розраховувати на союзництво, на все, що буде написано на папері і навіть, можливо, зроблено у формі якихось проектів, програм, підтримки — це добре, але своя армія, обороноздатність, оборонна свідомість важливіші. Кожен повинен пам’ятати, що перемога це справа нас усіх”, — прокоментувала вона.

Верещук вказує, що влада Афганістану за 20 років отримала суттєву фінансову підтримку від США, але обороноздатної армії так і не створила.

“Мені здається, що Уряд Афганістану не до кінця усвідомив ті можливості та інструменти, які давала, наприклад, підтримка США. Адже вони отримали незрівнянно більше і озброєння, і техніки. І якщо ми говоримо про гроші, які були виділені, це більше трильйона доларів за ці 20 років саме на обороноздатність, на підвищення їхньої спроможності. І що ми побачили? Ми побачили армію, якої немає”, — наголосила вона.

В контексті

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Нагадаємо, у вівторок, 17 серпня таліби оголосили загальну амністію для всіх чиновників в Афганістані і закликали їх повернутися до роботи, через два дні після приходу до влади після блискавичного наступу в країні, що завершився взяттям Кабула.