Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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“Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания „старший лейтенант“ и наградил поощрительным отличием Министерства обороны „Огнестрельное оружие“ — пистолетом ПМ”, — говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио.
Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины с олимпийским “золотом” в этом виде спорта.
Беленюк заявил, что не исключает своего участия в следующих Олимпийских Играх, которые запланированы на лето 2024 в Париже.
Дополнение
Напомним, на Жана Беленюка было совершено нападение в центре Киева.
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На ситуацию отреагировал Глава государства Владимир Зеленский. В своем Twitter Президент осудил проявление расизма и ксенофобии в Украине, отметив что Беленюк “один из самых достойных сынов Украины”, и им гордится народ.