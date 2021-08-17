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Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Киев  •  УНН

 • 26071 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк получил очередное воинское звание “старший лейтенант” и наградный пистолет Макарова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Цитата

“Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюк с получением очередного воинского звания „старший лейтенант“ и наградил поощрительным отличием Министерства обороны „Огнестрельное оружие“ — пистолетом ПМ”, — говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что старший лейтенант Жан Беленюк выступает в борьбе греко-римского стиля, он стал единственным украинским спортсменом, кому покорилась высшая награда во время XXXІІ летних Олимпийских игр в Токио.

Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе. Жан Беленюк — четвертый борец в истории Украины с олимпийским “золотом” в этом виде спорта.

Беленюк заявил, что не исключает своего участия в следующих Олимпийских Играх, которые запланированы на лето 2024 в Париже.

Дополнение

Напомним, на Жана Беленюка было совершено нападение в центре Киева.

В своем Facebook нардеп-олимпиец написал, что к нему подошли неизвестные молодые люди, и начали цепляться, провоцируя конфликт. От них прозвучала следующая фраза: “черная обезьяна что-то знает о патриотизме ?!” и “вали в Африку!”.

Полиция открыла производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта.

На ситуацию отреагировал Глава государства Владимир Зеленский. В своем Twitter Президент осудил проявление расизма и ксенофобии в Украине, отметив что Беленюк “один из самых достойных сынов Украины”, и им гордится народ.

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