Беленюк отримав звання “старший лейтенант” та пістолет Макарова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат від “Слуги народу” Жан Беленюк отримав чергове військове звання “старший лейтенант” та нагородний пістолет Макарова. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
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“Сьогодні, 17 серпня, під час урочистого зібрання армійських чемпіонів та призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання „старший лейтенант“ та нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони „Вогнепальна зброя“ — пістолетом ПМ”, — йдеться в повідомленні.
В Міноборони нагадали, що старший лейтенант Жан Беленюк виступає у боротьбі греко-римського стилю, він став єдиним українським спортсменом, кому підкорилася найвища нагорода під час XXXІІ літніх Олімпійських ігор у Токіо.
Україна вперше з 1996 року здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі. Жан Беленюк — четвертий борець в історії України з олімпійським “золотом” у цьому виді спорту.
Беленюк заявив, що не виключає своєї участі у наступних Олімпійських Іграх, які заплановані на літо 2024 року в Парижі.
Доповнення
Нагадаємо, на Жана Беленюка було скоєно напад у центрі Києва.
У своєму Facebook нардеп-олімпієць написав, що до нього підійшли невідомі молодики, та почали чіплятись, провокуючи конфлікт. Від них пролунала наступна фраза: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”.
Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.
На напад також відреагував Глава держави Володимир Зеленський. У своєму Twitter Президент засудив прояв расизму та ксенофобії в Україні, наголосивши що Беленюк “один із найдостойніших синів України”, та ним пишається народ.