Беленюк відповів, чи планує участь в Олімпіаді-2024

Цитата:

На запитання, чи вийде він на килим в Парижі через три роки, Беленюк відповів: “Я не виключаю такого. Не виключаю, абсолютно”.

Деталі

Окрім того, нардеп-олімпієць заявив, що нині “багато чого робиться” в контексті підготовки до наступної Олімпіади.

“І інфраструктурні об’єкти почали будувати, і на цю Олімпіаду було закладено рекордний бюджет — більше ніж 7 мільярдів гривень для того, щоб і підготувати спортсменів, і нагородити призерів після Олімпіади. У нас є ще Паралімпійські ігри і Дефлімпійські ігри у цьому році. Тому, дійсно, об’єм роботи досить великий”, — сказав він.

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Доповнення

Жан Беленюк виборов першу і єдину золоту нагороду для України на Олімпійських Іграх — 2020 в Токіо.