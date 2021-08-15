Беленюк відповів, чи планує участь в Олімпіаді-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат від “Слуги народу” Жан Беленюк заявив, що не виключає своєї участі у наступних Олімпійських Іграх, які заплановані на літо 2024 року в Парижі. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода, інформує УНН.
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На запитання, чи вийде він на килим в Парижі через три роки, Беленюк відповів: “Я не виключаю такого. Не виключаю, абсолютно”.
Деталі
Окрім того, нардеп-олімпієць заявив, що нині “багато чого робиться” в контексті підготовки до наступної Олімпіади.
“І інфраструктурні об’єкти почали будувати, і на цю Олімпіаду було закладено рекордний бюджет — більше ніж 7 мільярдів гривень для того, щоб і підготувати спортсменів, і нагородити призерів після Олімпіади. У нас є ще Паралімпійські ігри і Дефлімпійські ігри у цьому році. Тому, дійсно, об’єм роботи досить великий”, — сказав він.
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Доповнення
Жан Беленюк виборов першу і єдину золоту нагороду для України на Олімпійських Іграх — 2020 в Токіо.