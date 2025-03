Ситуация в Афганистане: в результате давки и паники в аэропорту Кабула - погибли уже по меньшей мере 40 человек

Детали

По информации этого члена движения, люди погибли в результате “применения иностранными силами огнестрельного оружия”, а также из-за давки. Он призвал население не приходить к воздушной гавани и “и не прислушиваться к ложным слухам, что можно улететь за границу”.

Как пояснили телеканалу пришедшие к аэропорту граждане, они надеются покинуть страну, поскольку слышали, как за день до этого некоторым кабульцам удалось улететь без виз и паспортов.

Кроме того, в панике из-за неопределенности в стране в аэропорт приходит много женщин, которые опасаются за свое благополучие при режиме талибов. TOLO News отмечает, что несмотря на призывы талибов оставаться дома и трагические случаи смерти людей, упавших с шасси самолетов, в понедельник толпы людей все равно приходят к аэропорту в надежде покинуть страну.

Во вторник после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, сотрудничавших с американским воинским контингентом.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK

— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021