Ситуація в Афганістані: у результаті тисняви та паніки в аеропорту Кабула - загинули вже щонайменше 40 людей

За інформацією цього члена руху, люди загинули в результаті “застосування іноземними силами вогнепальної зброї”, а також через тисняву. Він закликав населення не приходити до повітряної гавані і “і не прислухатися до помилкових чуток, що можна полетіти за кордон”.

Як пояснили телеканалу громадяни, які прийшли до аеропорту, вони сподіваються покинути країну, оскільки чули, як за день до цього деяким кабульцам вдалося полетіти без віз і паспортів.

Крім того, у паніці через невизначеність в країні в аеропорт приходить багато жінок, які побоюються за своє благополуччя при режимі талібів. TOLO News зазначає, що незважаючи на заклики талібів залишатися вдома і трагічні випадки смерті людей, що впали з шасі літаків, в понеділок натовпи людей все одно приходять до аеропорту в надії покинути країну.

У вівторок після невеликої перерви відновилася евакуація з Кабула літаками ВПС США персоналу американського посольства і афганців, які співпрацювали з американським військовим контингентом.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK

— Aśvaka — آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021