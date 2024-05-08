В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

Специалисты правопорядка и спасатели продолжают фиксировать последствия российской атаки по Киевской области 8 мая. Сейчас подтверждено, что в результате ударов сс рф повреждено 27 гражданских объектов, есть раненые. Об этом передает УНН со ссылкой на Полицию Киевщины.

8 мая, оккупанты снова нанесли удары по пристоличной области. Полицейские продолжают работать на месте происшествия и фиксировать военные преступления. По состоянию на 18:00 зафиксировано повреждение 19-ти частных и одного многоквартирного домов, а также 7 транспортных средств. - говорится в сообщении.

Как указывается, два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сейчас они находятся в больнице.

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На местах совершения военных преступлений работают полицейские, взрывотехники и работники ГСЧС.

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