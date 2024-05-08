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У Київській області зафіксовано пошкодження 20 будинків та 7 транспортних засобів через ворожий обстріл, є поранені

У Київській області зафіксовано пошкодження 20 будинків та 7 транспортних засобів через ворожий обстріл, є поранені

Київ • УНН

 • 31406 перегляди

У Київській області внаслідок російських обстрілів 8 травня було пошкоджено 20 будинків, 7 автомобілів та поранено 2 людей.

Фахівці правопорядку та рятувальники продовжують фіксувати наслідки російської атаки по Київщині 8 травня. Наразі підтверджено, що внаслідок ударів зс рф пошкоджено 27 цивільних об’єктів, є поранені. Про це передає УНН із посиланням на Поліцію Київщини.

8 травня, окупанти знову завдали ударів по пристоличній області. Поліцейські продовжують працювати на місці події та фіксувати воєнні злочини. Станом на 18:00 зафіксовано пошкодження 19-ти приватних та одного багатоквартирного будинків, а також 7 транспортних засобів. 

– ідеться у повідомленні.
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Як вказується, двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, - наразі вони знаходяться у лікарні.

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