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Міненерго: внаслідок нічного обстрілу було знеструмлено до 50 тисяч споживачів

Міненерго: внаслідок нічного обстрілу було знеструмлено до 50 тисяч споживачів

Київ • УНН

 • 23919 перегляди

До 50 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії через обстріли, але були швидко підключені, хоча вечірні відключення електроенергії для промислових споживачів можливі через обмеженість потужностей.

Внаслідок обстрілу до 50 тисяч домогосподарств залишились без електрики, але завдяки швидкій реакції енергетиків вони були швидко заживлені в систему. Однак, можливі вечірні обмеження в електропостачанні для промислових споживачів через обмежену потужність. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Внаслідок обстрілу до 50 тисяч побутових споживачів було знеструмлено, проте, завдяки активним діям енергетиків їх повернуто та заживлено в енергосистему та забезпечено постачання електричної енергії

- каже Колісник.

Він зазначив, що виходячи з доступної потужності, Міненерго розуміє, що потенційно може бути вечірнє обмеження постачання електричної енергії для промислових споживачів.

Нагадаємо

Від березня російські війська почали систематично атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, в результаті чого, включаючи сьогоднішні атаки, загальні втрати склали понад 8 ГВт.

Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук08.05.24, 11:36 • 17579 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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