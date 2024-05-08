Міненерго: внаслідок нічного обстрілу було знеструмлено до 50 тисяч споживачів
Київ • УНН
До 50 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії через обстріли, але були швидко підключені, хоча вечірні відключення електроенергії для промислових споживачів можливі через обмеженість потужностей.
Внаслідок обстрілу до 50 тисяч домогосподарств залишились без електрики, але завдяки швидкій реакції енергетиків вони були швидко заживлені в систему. Однак, можливі вечірні обмеження в електропостачанні для промислових споживачів через обмежену потужність. Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Внаслідок обстрілу до 50 тисяч побутових споживачів було знеструмлено, проте, завдяки активним діям енергетиків їх повернуто та заживлено в енергосистему та забезпечено постачання електричної енергії
Він зазначив, що виходячи з доступної потужності, Міненерго розуміє, що потенційно може бути вечірнє обмеження постачання електричної енергії для промислових споживачів.
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Через обстріли енергетичної інфраструктури Україна втратила понад 8 ГВт потужності – Гринчук08.05.24, 11:36 • 17579 переглядiв