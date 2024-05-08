Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей
До 50 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за обстрелов, но были быстро подключены, хотя вечерние отключения электроэнергии для промышленных потребителей возможны из-за ограниченности мощностей.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Ожидается, что празднование 75-й годовщины НАТО состоится 9 июля во второй половине дня.
В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов
Россия имеет преимущество, но западные страны могут изменить ситуацию, увеличив производство боеприпасов, беспилотников и других новых технологий, широко используемых Украиной, считает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших
Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Атака рф на Харьков: еще одним пострадавшим является 12-летний мальчик, медики оказывают помощь
В Харькове ранен 12-летний мальчик, врачи оказывают ему медицинскую помощь, кроме двух других раненых детей в возрасте 13 и 15 лет, о которых сообщалось ранее.
В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что специалисты обследуют повреждения от вражеского ракетного обстрела в Александрийском районе, энергетики восстановят поврежденные линии, а также призывает к экономному потреблению электроэнергии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.
На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов
Некоторые бывшие поставщики продовольствия для украинской армии препятствовали новым поставщикам. Было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ
Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101
По данным британской разведки, россия модифицировала свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, оснастив ее второй боеголовкой, что увеличило ее летальность, но вдвое уменьшило дальность полета.
В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка
Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса
470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.