Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  58784 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  72763 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  158674 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  147219 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  148492 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  232700 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109709 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120603 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120691 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120921 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  191697 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  232890 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  342561 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  498464 просмотра

Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

До 50 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за обстрелов, но были быстро подключены, хотя вечерние отключения электроэнергии для промышленных потребителей возможны из-за ограниченности мощностей.

Война •   •  10260 просмотра
Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Ожидается, что празднование 75-й годовщины НАТО состоится 9 июля во второй половине дня.

политика •   •  10754 просмотра
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля

В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов

Россия имеет преимущество, но западные страны могут изменить ситуацию, увеличив производство боеприпасов, беспилотников и других новых технологий, широко используемых Украиной, считает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Война •   •  11710 просмотра
В рф есть преимущество, но мы можем изменить ситуацию - министр обороны Нидерландов

Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  10897 просмотра
Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших

Атака рф на Харьков: еще одним пострадавшим является 12-летний мальчик, медики оказывают помощь

В Харькове ранен 12-летний мальчик, врачи оказывают ему медицинскую помощь, кроме двух других раненых детей в возрасте 13 и 15 лет, о которых сообщалось ранее.

Война •   •  10340 просмотра
Атака рф на Харьков: еще одним пострадавшим является 12-летний мальчик, медики оказывают помощь

В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что специалисты обследуют повреждения от вражеского ракетного обстрела в Александрийском районе, энергетики восстановят поврежденные линии, а также призывает к экономному потреблению электроэнергии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.

Война •   •  12647 просмотра
В Кировоградской области специалисты обследуют повреждения от ракетного удара рф: показали последствия атаки

На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

Некоторые бывшие поставщики продовольствия для украинской армии препятствовали новым поставщикам. Было подано соответствующее заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ

Общество •   •  11910 просмотра
На некоторых бывших поставщиков продуктов питания есть заявление в правоохранительные органы о препятствовании деятельности ВСУ - Жумадилов

Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

По данным британской разведки, россия модифицировала свою крылатую ракету воздушного базирования Х-101, оснастив ее второй боеголовкой, что увеличило ее летальность, но вдвое уменьшило дальность полета.

Война •   •  8788 просмотра
Британская разведка: россия модифицировала крылатую ракету воздушного базирования Х-101

В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

Двое детей в возрасте 13 и 15 лет, были ранены во время атаки рф на территории учебного заведения в Харькове, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Война •   •  8507 просмотра
В Харькове попадание на территории учебного заведения: есть данные о 2 пострадавших мальчиках, мэр говорит о тяжелом состоянии одного ребенка

В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

470 гектаров хвойного леса горело в Донецкой области из-за российских обстрелов вблизи города Лиман, спасатели потратили более 10 часов на тушение пожаров.

Война •   •  8810 просмотра
В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса