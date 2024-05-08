Минэнерго: в результате ночного обстрела было обесточено до 50 тысяч потребителей

В результате обстрела до 50 тысяч домохозяйств остались без электричества, но благодаря быстрой реакции энергетиков они были быстро запитаны в систему. Однако, возможны вечерние ограничения в электроснабжении для промышленных потребителей из-за ограниченной мощности. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В результате обстрела до 50 тысяч бытовых потребителей были обесточены, однако, благодаря активным действиям энергетиков они возвращены и запитаны в энергосистему и обеспечены поставки электрической энергии - говорит Колесник.

Он отметил, что исходя из доступной мощности, Минэнерго понимает, что потенциально может быть вечернее ограничение поставок электрической энергии для промышленных потребителей.

Напомним

С марта российские войска начали систематически атаковать объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего, включая сегодняшние атаки, общие потери составили более 8 ГВт.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук