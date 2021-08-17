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Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции

Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции

Киев  •  УНН

 • 15852 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль прибыл первый французский эвакуационный рейс из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Цитата

“Самолет с первыми французскими и иностранными гражданами, эвакуированными из Кабула Францией, прибыл во вторник днем в парижский аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль”, — говорится в сообщении.

Детали

Как сообщил источник в Министерстве вооруженных сил, на борту самолета А310 прибыли 45 французских и иностранных граждан, а также около шестидесяти солдат, возвращающихся после зарубежных операций с базы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратов.

Что было раньше

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Дополнение

Немецкий военно-транспортный самолет смог эвакуировать из Кабула в Узбекистан всего семь граждан — куда меньше, чем планировалось изначально.

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