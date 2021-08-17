Из Кабула прибыл первый эвакуационный рейс Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В парижский аэропорт Руасси - Шарль де Голль прибыл первый французский эвакуационный рейс из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Цитата
“Самолет с первыми французскими и иностранными гражданами, эвакуированными из Кабула Францией, прибыл во вторник днем в парижский аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль”, — говорится в сообщении.
Детали
Как сообщил источник в Министерстве вооруженных сил, на борту самолета А310 прибыли 45 французских и иностранных граждан, а также около шестидесяти солдат, возвращающихся после зарубежных операций с базы в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратов.
Что было раньше
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.
Дополнение
Немецкий военно-транспортный самолет смог эвакуировать из Кабула в Узбекистан всего семь граждан — куда меньше, чем планировалось изначально.