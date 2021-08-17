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З Кабула прибув перший евакуаційний рейс Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У паризький аеропорт Руассі — Шарль де Голль прибув перший французький евакуаційний рейс з Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.

Цитата

“Літак з першими французькими та іноземними громадянами, евакуйованими з Кабула Францією, прибув у вівторок вдень в паризький аеропорт Руассі-Шарль-де-Голль”, — говориться в повідомленні.

Деталі

Як повідомило джерело в Міністерстві збройних сил, на борту літака А310 прибутку 45 французьких і іноземних громадян, а також близько шістдесяти солдатів, які повертаються після зарубіжних операцій з бази в Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратів.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Доповнення

Німецький військово-транспортний літак зміг евакуювати з Кабула в Узбекистан всього сім громадян — куди менше, ніж планувалося спочатку.

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