З Кабула прибув перший евакуаційний рейс Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У паризький аеропорт Руассі — Шарль де Голль прибув перший французький евакуаційний рейс з Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Цитата
“Літак з першими французькими та іноземними громадянами, евакуйованими з Кабула Францією, прибув у вівторок вдень в паризький аеропорт Руассі-Шарль-де-Голль”, — говориться в повідомленні.
Деталі
Як повідомило джерело в Міністерстві збройних сил, на борту літака А310 прибутку 45 французьких і іноземних громадян, а також близько шістдесяти солдатів, які повертаються після зарубіжних операцій з бази в Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратів.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.
Доповнення
Німецький військово-транспортний літак зміг евакуювати з Кабула в Узбекистан всього сім громадян — куди менше, ніж планувалося спочатку.