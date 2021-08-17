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Актуальное
Немецкий военный самолет смог вывезти из Кабула всего семь человек

Немецкий военный самолет смог вывезти из Кабула всего семь человек

Киев  •  УНН

 • 46236 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Немецкий военно-транспортный самолет смог эвакуировать из Кабула в Узбекистан всего семь граждан – куда меньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau, передает УНН.

Детали

Так, по данным федерального министерства обороны, транспортный самолет A400M ночью вылетел в Ташкент. Отмечается, что немецкие военные остались в Кабуле для подготовки к дальнейшим эвакуационным рейсам.

В то же время, как подтвердил Deutschlandfunk представитель парламентской фракции консервативного блока (ХДС/ХСС) в немецком Бундестаге Иоганн Вадефул, на борту самолета находилось всего семь человек. По его словам, для взлета у борта было всего 30 минут.

"И мы могли взять с собой только тех, кто был там (в аэропорту - ред.)", - сказал он.

Газета Bild ранее сообщала, что первоначально предполагалось, что на борту самолета будет 57 сотрудников посольства и 88 граждан Германии.

Комментируя событие, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила об исключительно сложных обстоятельствах.

"У нас очень запутанная, опасная, сложная ситуация в аэропорту, особенно из-за толпы. Вчера нам удалось посадить наш самолет на землю, совершив поистине головокружительную посадку. Прежде всего, мы привезли туда солдат, которые сейчас обеспечивают безопасность, чтобы люди, которых мы хотим эвакуировать, имели возможность вообще добраться до самолета. Это вчера было главным поручением", - сказала министр.

Что было ранее

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.

В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась .

Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.

Добавим

По данным МИД Украины, на сегодня в Афганистане находится борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.

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