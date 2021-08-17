Німецький військовий літак зміг вивезти з Кабула всього сім людей

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Так, за даними федерального міністерства оборони, транспортний літак A400M вночі вилетів до Ташкента. Відзначається, що німецькі військові залишилися в Кабулі для підготовки до подальших евакуаційних рейсів.

Водночас, як підтвердив Deutschlandfunk представник парламентської фракції консервативного блоку (ХДС/ХСС) в німецькому Бундестазі Йоганн Вадефул, на борту літака перебувало всього сім осіб. За його словами, для зльоту у борту було всього 30 хвилин.



"І ми могли взяти з собою тільки тих, хто був там (в аеропорту - ред.)", - сказав він.

Газета Bild раніше повідомляла, що спочатку передбачалося, що на борту літака буде 57 співробітників посольства і 88 громадян Німеччини.

Коментуючи подію, міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила про винятково складні обставини.

"У нас дуже заплутана, небезпечна, складна ситуація в аеропорту, особливо через натовп. Вчора нам вдалося посадити наш літак на землю, здійснивши воістину запаморочливу посадку. Перш за все, ми привезли туди солдатів, які зараз забезпечують безпеку, щоб люди, яких ми хочемо евакуювати, мали можливість взагалі дістатися до літака. Це вчора було головним дорученням", - сказала міністр.

Що було раніше

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.

У зв'язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

Додамо

За даними МЗС України, на сьогодні в Афганістані перебуває борт, який повинен евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.