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Американский грузовой самолет перевез 640 беженцев из Кабула

Американский грузовой самолет перевез 640 беженцев из Кабула

Киев  •  УНН

 • 19216 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По данным представителей обороны США и фотографий, полученных компанией Defense One, американские военно-воздушные силы C-17 Globemaster III безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула. Об этом пишет УНН.

Детали

C-17 не собирался брать на себя такую большую нагрузку, но афганцы, которым позволили эвакуироваться, в панике вытащили на полуоткрытый пандус C-17.

Вместо того, чтобы пытаться заставить этих беженцев покинуть самолет, “экипаж принял решение лететь”.

“Примерно 640 гражданских из Афганистана высадились с самолета, когда он прибыл к месту назначения, — сказал представитель обороны”, — сказал представитель обороны.

Полет был одним из нескольких, которые могли взлетать с сотнями людей на борту, а некоторые другие могли иметь даже больший груз, чем 640.

Напомним

В аэропорту Кабула погибли пять человек, когда пытались убежать,прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту — хаос из толпы желающих покинуть страну.

В США заявили, что из аэропорта Кабула была приостановлена эвакуация на фоне хаоса, что творится на взлетно-посадочной полосе.

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