Американський вантажний літак перевіз 640 біженців з Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За даними представників оборони США та фотографій, отриманих компанією Defense One, американські військово-повітряні сили C-17 Globemaster III безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула. Про це пише УНН.
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C-17 не збирався брати на себе таке велике навантаження, але афганці, яким дозволили евакуюватися, в паніці витяглися на напіввідкритий пандус C-17.
Замість того, щоб намагатися змусити цих біженців покинути літак, “екіпаж прийняв рішення летіти”.
“Приблизно 640 цивільних з Афганістану висадилися з літака, коли він прибув до місця призначення, — сказав представник оборони”, — сказав представник оборони.
Політ був одним з кількох, які мали змогу злітати з сотнями людей на борту, а деякі інші могли мати навіть більший вантаж, ніж 640.
Нагадаємо
В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, коли намагалися втекти, припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі — хаос через натовпи охочих покинути країну.
У США заявили, що із аеропорту Кабула була припинена евакуація на тлі хаосу, що твориться на злітно-посадковій смузі.