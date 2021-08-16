Reuters: щонайменше п'ять осіб убито на тлі хаосу в аеропорту Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 16 авуста. УНН. Щонайменше п'ять осіб було вбито в аеропорту Кабула, в той час як сотні людей намагаються силою пробратися в літаки, що вилітають з афганської столиці. Про це повідомили агентству Reuters очевидці на місці подій, передає УНН.
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Так, один свідок повідомив агентству, що бачив, як трупи п'яти осіб вантажать у машину. Інший свідок сказав, що не зрозуміло, чи були жертви вбиті пострілами, чи в тисняві, що виникла в аеропорту.
Американські військовослужбовці в аеропорту раніше стріляли в повітря, щоб розігнати натовп, повідомив Reuters офіційний представник США.
Доповнення
В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну.
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.
Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.
Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.
США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.