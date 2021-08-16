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Reuters: минимум пять человек убиты на фоне хаоса в аэропорту Кабула

Reuters: минимум пять человек убиты на фоне хаоса в аэропорту Кабула

Киев  •  УНН

 • 24241 просмотра

КИЕВ. 16 авуста. УНН. По меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, в то время как сотни людей пытаются силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы. Об этом сообщили агентству Reuters очевидцы на месте событий, передает УНН.

Детали

Так, один свидетель сообщил агентству, что видел, как трупы пяти человек грузят в машину. Другой свидетель сказал, что не понятно, были ли жертвы убиты выстрелами или в давке, возникшей в аэропорту.

Американские военнослужащие в аэропорту раньше стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу, сообщил Reuters официальный представитель США.

Дополнение

В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы. Однако, в аэропорту - хаос из-за толп желающих покинуть страну.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya. Однако, в воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия 15 августа переместили своих граждан, в том числе и сотрудников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны.

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