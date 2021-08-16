Reuters: минимум пять человек убиты на фоне хаоса в аэропорту Кабула

КИЕВ. 16 авуста. УНН. По меньшей мере пять человек были убиты в аэропорту Кабула, в то время как сотни людей пытаются силой проникнуть в самолеты, вылетающие из афганской столицы. Об этом сообщили агентству Reuters очевидцы на месте событий, передает УНН.