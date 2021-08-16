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США призупинили евакуацію з аеропорту Кабула на тлі хаосу на злітній смузі

США призупинили евакуацію з аеропорту Кабула на тлі хаосу на злітній смузі

Київ • УНН

 • 38837 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У США заявили, що у понеділок із аеропорту Кабула була припинена евакуація на тлі хаосу, що твориться на злітно-посадковій смузі. Про це повідомляє американський телеканал CBS, передає УНН.

Цитата:

“У понеділок в міжнародному аеропорту ім. Хаміда Карзая в Кабулі пролунала стрілянина на тлі хаосу, коли афганці заповнили злітно-посадкову смугу в надії залишити країну після блискавичного захоплення влади талібами. За повідомленнями, американські війська відкрили вогонь в повітря, намагаючись стримати натовп, але всі евакуаційні польоти були тимчасово припинені, оскільки ситуація погіршувалася, і зневірені афганські цивільні чіплялися за літаки, що злітали”, - повідомив телеканал.

Деталі

На тлі тимчасового призупинення евакуаційних польотів, радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван повідомив CBS, що американські війська “працюють над забезпеченням безпеки цього аеродрому”, щоб літаки знову могли літати.

Цитата:

“Ми маємо намір виконати евакуаційні польоти після забезпечення безпеки аеропорту в найближчі дні”, — сказав він, додавши, що адміністрація все ще хотіла евакуювати “в цілому тисячі людей, у тому числі значну кількість американців”.

“Ми все ще проводимо роботу, щоб встановити загальну кількість американців в країні”, — сказав Салліван.

Доповнення

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі - хаос через натовпи охочих покинути країну. Афганські ЗМІ повідомляли раніше, що кілька афганців в аеропорту Кабула спробували покинути країну на шасі і двигуні американського транспортного літака. На опублікованих відео показано, як люди падають з літака з великої висоти на житлові будинки.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Представник “Талібану” заявив, що рух чекає “мирної передачі влади” у “наступні кілька днів”.

Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya. Однак, у неділю два представники талібів заявили агентству Reuters, що в Афганістані не буде перехідного уряду і що угруповання очікує повної передачі влади.

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина 15 серпня перемістили своїх громадян, у тому числі і працівників дипмісій в аеропорт Кабула. Також про це повідомила Франція. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство в Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Чехія, Велика Британія, Італія та інші країни.

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