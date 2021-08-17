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Впервые с 2008-го года: Стаховский и теннисист из топ-100 заявились на турнир в Киеве

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Стала известна заявка участников основной сетки теннисных соревнований "Kyiv Open", которые пройдут впервые на территории Украины начиная с 2008 года (турнир категории "челленджер"), передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В заявку “Kyiv Open” вошел один представитель топ-100 мирового рейтинга — итальянец Стефано Травалья (100-й), а также два теннисиста, которые уже становились чемпионами ATP Challenger Tour в этом году: аргентинец Себастьян Баэс будет третий номер посева, 157- и в мире (Консепсьон, Сантьяго, Загреб) и Энцо Куакам из Франции (Лас-Пальмас), который имеет 8-й номер посева.

Единственный представитель Украины — Сергей Стаховский, не получил посева и занимает 227-ю строчку.

Отметим, что лидер украинского тенниса Илья Марченко на этом же игровом недели заявлен на хардовому “Челленджер” в Кассис (Франция), а третья ракетка Украины Виталий Сачко, планирует сыграть на грунтовом турнире в Бани-Луке (Босния и Герцеговина).

Напомним

В последний раз на территории Украины проходили турниры серии ATP Challenger Tour в 2008 году.

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