Вперше з 2008-го року: Стаховський та тенісист із топ-100 заявились на турнір у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Стала відома заявка учасників основної сітки тенісних змагань "Kyiv Open", які пройдуть вперше на території України починаючи з 2008 року (турнір категорії "челленджер"), передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
У заявку “Kyiv Open” увійшов один представник топ-100 світового рейтингу — італієць Стефано Травалья (100-й), а також два тенісиста, які вже ставали чемпіонами ATP Challenger Tour в цьому році: аргентинець Себастьян Баес матиме третій номер посіву, 157-й у світі (Консепсьон, Сантьяго, Загреб) і Енцо Куакам з Франції (Лас-Пальмас), який має 8-й номер посіву.
Єдиний представник України — Сергій Стаховський, не отримав посіву і займає 227-й рядок.
Відзначимо, що лідер українського тенісу Ілля Марченко на цьому ж ігровому тижні заявлений на хардовому “челленджері” в Кассісе (Франція), а третя ракетка України Віталій Сачко, планує зіграти на ґрунтовому турнірі в Бані-Луці (Боснія і Герцеговина).
Нагадаємо
В останній раз на території України проходили турніри серії ATP Challenger Tour в 2008 році.