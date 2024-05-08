Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

Киевщина продолжает ликвидировать последствия ракетной атаки россиян. В результате атаки пострадали 2 человека. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

По его словам, пострадавших - женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.

Женщина прооперирована, она находится в реанимационном отделении. Мужчина лечится в травматологическом отделении. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь - сообщил Кравченко.

Кроме того, по его словам, сейчас увеличилось количество поврежденных объектов.

"По состоянию на 18:00 - это 19 частных домов в двух районах области. Один из домов уничтожен полностью. Кроме того, поврежден ряд квартир в одном многоквартирном доме. Во всех жилых объектах выбиты окна, посечены двери, повреждены крыши и стены. Обломками также поврежден один детский сад - выбиты окна и двери, а также 7 автомобилей, несколько нежилых зданий, линии электропередач. Энергетики уже вернули свет всем потребителям, где из-за ночной атаки отсутствовала электроэнергия", - резюмировал глава ОГА.

В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые