Ракетна атака рф на Київщину: Кравченко повідомив деталі про руйнування та стан поранених

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Київ • УНН

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Двоє людей отримали поранення, 19 приватних будинків, 1 дитячий садок, 7 автомобілів та лінії електропередач були пошкоджені в Київській області внаслідок російського ракетного обстрілу.

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ракетної атаки росіян. Внаслідок атаки постраждало 2 людей. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

За його словами, потерпілих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Жінку прооперовано, вона перебуває в реанімаційному відділенні. Чоловік лікується у травматологічному відділенні. Їм надається вся необхідна медична допомога 

- повідомив Кравченко.

Крім того, за його словами, наразі збільшилася кількість пошкоджених об’єктів.

"Станом на 18:00 – це 19 приватних будинків у двох районах області. Один з будинків знищено вщент. Крім того, пошкоджено низку квартир в одному багатоквартирному будинку. В усіх житлових об’єктах вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни. Уламками також пошкоджено один дитячий садок – вибиті вікна та двері, а також 7 автівок, декілька нежитлових будівель, лінії електропередач. Енергетики вже повернули світло усім споживачам, де через нічну атаку була відсутня електроенергія", - резюмував голова ОВА.

У Київській області зафіксовано пошкодження 20 будинків та 7 транспортних засобів через ворожий обстріл, є поранені08.05.24, 18:40 • 31406 переглядiв

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