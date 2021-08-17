Страховая компания ARX — инновации и диджитал для удобства клиентов. Результаты первого полугодия 2021
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. ARX активно внедряет инновационные решения в сегменте автострахования. За первые 6 месяцев 2021 компания представила новый продукт — телематические “Автогражданку Смарт” с мобильным приложением Smart Drive . С помощью этого приложения более 5 тыс пользователей уже убедились, что на страховании возможно сэкономить от 10% до 25%. Кроме того, помимо традиционных критериев расчета полиса, компания применяет новые — возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно,справедливо, посчитать цену для разных сегментов водителей.
ARX — единственная компания на украинском страховом рынке, которая показывает обратную связь клиентов, открыто публикуя их отзывы в режиме реального времени и имеет прозрачный сервис обратной связи (Тransparent Customer Feedback или TCF) по основному продукту “Каско. Все включено”. Этот сервис позволяет клиентам оценить качество услуг компании по урегулированию по 5-звездной шкале. В первом полугодии 2021, на основании оценки независимого немецкой компании e-komi, ARX получила Золотой знак качества — 4.8 баллов из 5.0 возможных.
Компания давно использует телематические продукты в КАСКО, и будет активно развивать это направление. Уже скоро клиенты смогут использовать преимущества мобильного приложения Smart Drive, адаптированного к продукту КАСКО, с возможностью получить до 35% скидки уже в первый год страхования.
Активно развиваются удаленные сервисы. В феврале 2021 был запущен масштабный проект с Visa. Владельцы премиальных карт VISA Platinum, Signature и Infinite получили еще один дополнительный бесплатный бонус- телемедицинские консультации. Удаленные визиты к врачам — популярная услуга среди клиентов ARX, как другие сервисы дистанционного урегулирования (автогражданка и КАСКО).
Максим Межебицкий, Первый заместитель Председателя правления ARX: “Мы всегда были и остаемся инновационной компанией. Для достижения такого эффекта мы проводим внутри огромную проектную работу: отбираем и тестируем идеи, прототипы. Мы всегда на шаг впереди. Например, с помощью специального мобильного приложения „Smart Drive“, водитель может сэкономить от 10% до 25% с продуктом „Автогражданка Смарт“ за манеру безопасного управления. Мы также продолжаем работать над функциональностью мобильного приложения MyARX, где клиенты получают информацию по своим договорам, а также напрямую общаются с компанией. Во втором полугодии мы продолжим развитие наших сервисов для максимального удобства клиентов”.