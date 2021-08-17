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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107426 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124252 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128095 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 187589 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 220902 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138834 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131203 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Страховая компания ARX — инновации и диджитал для удобства клиентов. Результаты первого полугодия 2021

Страховая компания ARX — инновации и диджитал для удобства клиентов. Результаты первого полугодия 2021

Киев  •  УНН

 • 17422 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. ARX активно внедряет инновационные решения в сегменте автострахования. За первые 6 месяцев 2021 компания представила новый продукт — телематические “Автогражданку Смарт” с мобильным приложением Smart Drive . С помощью этого приложения более 5 тыс пользователей уже убедились, что на страховании возможно сэкономить от 10% до 25%. Кроме того, помимо традиционных критериев расчета полиса, компания применяет новые — возраст владельца авто и возраст самого авто. Это позволяет более точно и, соответственно,справедливо, посчитать цену для разных сегментов водителей.

ARX — единственная компания на украинском страховом рынке, которая показывает обратную связь клиентов, открыто публикуя их отзывы в режиме реального времени и имеет прозрачный сервис обратной связи (Тransparent Customer Feedback или TCF) по основному продукту “Каско. Все включено”. Этот сервис позволяет клиентам оценить качество услуг компании по урегулированию по 5-звездной шкале. В первом полугодии 2021, на основании оценки независимого немецкой компании e-komi, ARX получила Золотой знак качества — 4.8 баллов из 5.0 возможных.

Компания давно использует телематические продукты в КАСКО, и будет активно развивать это направление. Уже скоро клиенты смогут использовать преимущества мобильного приложения Smart Drive, адаптированного к продукту КАСКО, с возможностью получить до 35% скидки уже в первый год страхования.

Активно развиваются удаленные сервисы. В феврале 2021 был запущен масштабный проект с Visa. Владельцы премиальных карт VISA Platinum, Signature и Infinite получили еще один дополнительный бесплатный бонус- телемедицинские консультации. Удаленные визиты к врачам — популярная услуга среди клиентов ARX, как другие сервисы дистанционного урегулирования (автогражданка и КАСКО).

Максим Межебицкий, Первый заместитель Председателя правления ARX: “Мы всегда были и остаемся инновационной компанией. Для достижения такого эффекта мы проводим внутри огромную проектную работу: отбираем и тестируем идеи, прототипы. Мы всегда на шаг впереди. Например, с помощью специального мобильного приложения „Smart Drive“, водитель может сэкономить от 10% до 25% с продуктом „Автогражданка Смарт“ за манеру безопасного управления. Мы также продолжаем работать над функциональностью мобильного приложения MyARX, где клиенты получают информацию по своим договорам, а также напрямую общаются с компанией. Во втором полугодии мы продолжим развитие наших сервисов для максимального удобства клиентов”.

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