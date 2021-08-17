Страхова компанія ARX - інновації та діджитал для зручності клієнтів. Результати першого півріччя 2021

ARX — єдина компанія на українському страховому ринку, яка показує зворотний зв’язок клієнтів, відкрито публікуючи їхні відгуки в режимі реального часу і має прозорий сервіс зворотного зв’язку (Тransparent Customer Feedback або TCF) по основному продукту “Каско. Все включено”. Цей сервіс дозволяє клієнтам оцінити якість послуг компанії по врегулюванню за 5-зіркової шкалою. У першому півріччі 2021, на підставі оцінки незалежного німецької компанії e-komi, ARX отримала Золотий знак якості — 4.8 балів з 5.0 можливих.

Компанія давно використовує телематичні продукти в КАСКО, і буде активно розвивати цей напрямок. Вже скоро клієнти зможуть використовувати переваги мобільного додатку Smart Drive, адаптованого до продукту КАСКО, з можливістю отримати до 35% знижки вже в перший рік страхування.

Активно розвиваються віддалені сервіси. У лютому 2021 був запущений масштабний проект з Visa. Власники преміальних карт VISA Platinum, Signature і Infinite отримали ще один додатковий безкоштовний бонус- телемедичні консультації. Дистанційні візити до лікарів — популярна послуга серед клієнтів ARX, як інші сервіси дистанційного врегулювання (автоцивілка та КАСКО).

Максим Межебицький, Перший заступник Голови правління ARX: “Ми завжди були і залишаємося інноваційною компанією. Для досягнення такого ефекту ми проводимо всередині величезну проектну роботу: відбираємо і тестуємо ідеї, прототипи. Ми завжди на крок попереду. Наприклад, за допомогою спеціального мобільного додатку „Smart Drive“, водій може заощадити від 10% до 25% з продуктом „Автоцивілка Смарт“ за манеру безпечного управління. Ми також продовжуємо працювати над функціональністю мобільного додатку MyARX, де клієнти отримують інформацію за своїми договорами, а також безпосередньо спілкуються з компанією. У другому півріччі ми продовжимо розвиток наших сервісів для максимальної зручності клієнтів”.