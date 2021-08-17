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17 березня, 19:38 • 106087 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140024 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 200959 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166017 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 162616 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182875 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151612 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159632 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176289 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221979 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Страхова компанія ARX - інновації та діджитал для зручності клієнтів. Результати першого півріччя 2021

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. ARX активно впроваджує інноваційні рішення в сегменті автострахування. За перші 6 місяців 2021 компанія впровадила новий продукт - телематичну «Автоцивілку Смарт» з мобільним додатком Smart Drive. За допомогою цієї програми понад 5 тис користувачів вже переконалися, що на страхуванні можливо заощадити від 10% до 25%. Також, крім традиційних критеріїв розрахунку полісу, компанія застосовує нові - вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, справедливо, порахувати ціну для різних сегментів водіїв.

ARX — єдина компанія на українському страховому ринку, яка показує зворотний зв’язок клієнтів, відкрито публікуючи їхні відгуки в режимі реального часу і має прозорий сервіс зворотного зв’язку (Тransparent Customer Feedback або TCF) по основному продукту “Каско. Все включено”. Цей сервіс дозволяє клієнтам оцінити якість послуг компанії по врегулюванню за 5-зіркової шкалою. У першому півріччі 2021, на підставі оцінки незалежного німецької компанії e-komi, ARX отримала Золотий знак якості — 4.8 балів з 5.0 можливих.

Компанія давно використовує телематичні продукти в КАСКО, і буде активно розвивати цей напрямок. Вже скоро клієнти зможуть використовувати переваги мобільного додатку Smart Drive, адаптованого до продукту КАСКО, з можливістю отримати до 35% знижки вже в перший рік страхування.

Активно розвиваються віддалені сервіси. У лютому 2021 був запущений масштабний проект з Visa. Власники преміальних карт VISA Platinum, Signature і Infinite отримали ще один додатковий безкоштовний бонус- телемедичні консультації. Дистанційні візити до лікарів — популярна послуга серед клієнтів ARX, як інші сервіси дистанційного врегулювання (автоцивілка та КАСКО).

Максим Межебицький, Перший заступник Голови правління ARX: “Ми завжди були і залишаємося інноваційною компанією. Для досягнення такого ефекту ми проводимо всередині величезну проектну роботу: відбираємо і тестуємо ідеї, прототипи. Ми завжди на крок попереду. Наприклад, за допомогою спеціального мобільного додатку „Smart Drive“, водій може заощадити від 10% до 25% з продуктом „Автоцивілка Смарт“ за манеру безпечного управління. Ми також продовжуємо працювати над функціональністю мобільного додатку MyARX, де клієнти отримують інформацію за своїми договорами, а також безпосередньо спілкуються з компанією. У другому півріччі ми продовжимо розвиток наших сервісів для максимальної зручності клієнтів”.

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