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Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу

Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу

Киев  •  УНН

 • 22458 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Боевики радикального исламистского движения “Талибан”, которые захватили власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока “не наладится система обеспечения их безопасности”, сообщила в среду, 25 августа, медиакомпания BBC со ссылкой на представителя “Талибана” Забихулла Муджахида, передает УНН.

Цитата

Муджахид назвал это предписание временной мерой, объяснив, что силы безопасности “Талибана” еще “не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними”. “До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома”, — сказал он.

Контекст

Представители “Талибана” почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают к некоторым видам работы, включая работу в СМИ.

Расправы над женщинами

18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четырех детей за отказ готовить им пищу, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.

За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.

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