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В ООН требуют включить женщин в состав нового правительства Афганистана

В ООН требуют включить женщин в состав нового правительства Афганистана

Киев  •  УНН

 • 19293 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Глава ООН по делам Прамила Паттен во вторник призвала руководство Талибана включить женщин в будущей структуры управления. Об этом говорится в заявлении Паттен, пишет УНН.

Цитата

“Я принимаю во внимание публичные обязательства, взятые представителем” Талибана “по отстаиванию прав женщин” в рамках ислама“, включая право женщин работать, получать образование и активно роль в обществе, а также право посещать школу. Немедленное включение женщин в структуру управления нового руководства в Афганистане станет окончательным лакмусовой бумажкой для талибов”, - говорится в заявлении Паттен.

Детали

По ее словам, полное развитие Афганистана и дело мира требуют равной и значимой участия женщин во всех сферах, включая общественную и политическую жизнь.

“Руководство ”Талибана“ должно принять смелых шагов, чтобы полностью включить женщин к принятию решений на всех уровнях, как на национальном, так и на международном уровнях, чтобы они могли продолжать вносить свой вклад в достижение целей равенства, развития и мира”, — сказала она.

Паттен призвал международное сообщество поддерживать свое внимание и действовать, чтобы обеспечить, чтобы права женщин не подлежали обсуждением, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН, подтверждает важность соблюдения прав человека, включая права женщин, и призывая все стороны стремиться инклюзивное политическое урегулирование, которое обеспечивается полным , равным и содержательным представительством женщин.

ЧИТАЙТЕН ТАКЖЕ: Талибы пообещали, что дискриминации женщины не будет

Напомним

Боевики радикального исламистского движения “Талибан”, которые захватили власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока “не наладится система обеспечения их безопасности”. Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение.

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