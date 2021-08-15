Таліби планують оголосити Афганістан ісламським еміратом

Деталі

За словами представників радикального руху, в країні не буде перехідного періоду, оскільки угруповання планує повністю контролювати владу.

Ісламський Емірат Афганістан був заснований ще в 1996 році, коли таліби захопили владу в країні в результаті громадянської війни яка почалася в 1992 році. Уже в 2001 році, коли бойовики відійшли від влади, ісламський емірат був скасований.

Доповнення

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.

За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.