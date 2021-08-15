Талибы планируют объявить Афганистан исламским эмиратом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. По словам официального представителя Талибана, боевики объявят Афганистан исламским эмиратом после того, как они захватят президентский дворец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на APnews.
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По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.
Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны которая началась в 1992 году. Уже в 2001 году, когда боевики отошли от власти, исламский эмират был отменен.
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15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, онивошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.
По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.