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Тайвань веде стеження за китайським атомним підводним човном, що сплив на поверхню поблизу тайваньских рибалок

Київ • УНН

 • 15758 перегляди

Тайвань стежить за китайським атомним підводним човном, який з'явився в Тайванській протоці біля тайванських рибалок, ймовірно, повертаючись з Південно-Китайського моря до свого порту в Циндао.

Тайвань веде стеження за китайським атомним підводним човном, що сплив на поверхню поблизу тайваньских рибалок

Тайвань стежить за китайським підводним човном, що знаходиться в Тайванській протоці. Про це заявив міністр оборони Тайваню, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив у вівторок, що вони "обізнані у ситуації" у зв'язку з появою фотографій китайського атомного підводного човна, що сплив у Тайванській протоці поблизу тайванських рибалок.

Він сказав, що вони "розуміють" розвідувальну ситуацію, але відмовився повідомити, як вони її відстежують, або надати деталі.

З посиланням на джерела Reuters вказує, що підводний човен, найімовірніше, повертався з Південно-Китайського моря до свого порту в Циндао.

Додамо

Тайванські ЗМІ опублікували фотографії судна, що спливло на поверхню, яке схоже на ядерний підводний човнен з балістичними ракетами класу "Цзінь". Фото зробили з тайванського рибальського човна у протоці на світанку у вівторок, приблизно за 200 км від західного узбережжя Тайваню.

Атомні підводні човни можуть перебувати під водою місяцями, а секретна місія катерів з балістичними ракетами означає, що вони рідко спливають на поверхню.    

Контекст

Протока, що відокремлює Тайвань від Китаю, є частим джерелом напруженості. Тайвань щодня повідомляє про китайські військові літаки і кораблі, що діють там, оскільки Пекін намагається відстояти свої претензії на суверенітет над островом.

Тайвань не прагне війни з Китаєм - Міністр оборони острова17.06.24, 06:49 • 111518 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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