Тайвань следит за китайской подводной лодкой, находящейся в Тайваньском проливе. Об этом заявил министр обороны Тайваня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил во вторник, что они "осведомлены в ситуации" в связи с появлением фотографий китайской атомной подводной лодки, всплывшей в Тайваньском проливе вблизи тайваньских рыбаков.

Он сказал, что они "понимают" разведывательную ситуацию, но отказался сообщить, как они ее отслеживают, или предоставить детали.

Со ссылкой на источники Reuters указывает, что подводная лодка, вероятнее всего, возвращалась из Южно-Китайского моря в свой порт в Циндао.

Добавим

Тайваньские СМИ опубликовали фотографии всплывшего на поверхность судна, которое похоже на ядерную подводную лодку с баллистическими ракетами класса "Цзинь". Фото сделали с тайваньской рыбацкой лодки в проливе на рассвете во вторник, примерно в 200 км от западного побережья Тайваня.

Атомные подводные лодки могут находиться под водой месяцами, а секретная миссия катеров с баллистическими ракетами означает, что они редко всплывают на поверхность.

Контекст

Пролив, отделяющий Тайвань от Китая, является частым источником напряженности. Тайвань ежедневно сообщает о китайских военных самолетах и кораблях, действующих там, поскольку Пекин пытается отстоять свои претензии на суверенитет над островом.

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