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Ситуація на фронті: ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 928 перегляди

Протягом 2 травня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби та здійснив понад 4200 обстрілів.

Ситуація на фронті: ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів на Покровському напрямку

З початку доби 2 травня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 59 авіаційних ударів, використавши 93 керовані бомби, 988 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська.

Ворог п’ять разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки, три бої тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм ворожих військ в районі Білогорівки.

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Сьогодні наші війська відбили сім атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори на Краматорському напрямку, на даний час точиться бій.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Кримського, Дружби та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 10 локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 207 та поранили 200 окупантів на даному напрямку; знищили п’ять автомобілів, три багі, 19 мотоциклів, два квадроцикли, гармату, шість БпЛА, засіб супутникового зв’язку, генератор, пункт управління БпЛА; також суттєво пошкоджено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, квадроцикл та танк противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 17 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького, а також в напрямку Одрадного та Багатиря. Три боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе (кол. Червоне), Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Щербаки, Мала Токмачка та Степове, досі триває один бій.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 17 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 17 КАБ, також здійснив 210 обстрілів, з яких 14 – із систем залпового вогню.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - доповіли у Генштабі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка була присвячена ракетним розробкам, зокрема прискоренню створення української балістики.

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