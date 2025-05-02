Ситуация на фронте: ВСУ ликвидировали более 200 оккупантов на Покровском направлении

С начала суток 2 мая на фронте произошло 139 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Отмечается, что противник нанес 59 авиационных ударов, использовав 93 управляемые бомбы, 988 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в районе Волчанска.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки, три боя продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

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Сегодня наши войска отбили семь атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, в настоящее время идет бой.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 53 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надеевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Бои не утихают до сих пор в 10 локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 207 и ранили 200 оккупантов на данном направлении; уничтожили пять автомобилей, три багги, 19 мотоциклов, два квадроцикла, пушку, шесть БПЛА, средство спутниковой связи, генератор, пункт управления БПЛА; также существенно повреждены пять автомобилей, пять мотоциклов, квадроцикл и танк противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 17 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Равнополья, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Богатыря. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Высокое (бывш. Червоное), Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении произошло пять боестолкновений в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, до сих пор продолжается один бой.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отбили 17 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 17 КАБ, также совершил 210 обстрелов, из которых 14 - из систем залпового огня.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - доложили в Генштабе.

Напомним

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